(السلع الاستراتيجية) تقف على امداد الدواء وتوزيعه على كافة الولايات





اطلعت غرفة السلع الاستراتيجية في اجتماعها الدوري برئاسة وزير رئاسة مجلس الوزراء خالد عمر يوسف على ضمان انسياب امداد السلع في العاصمة والولايات .

وقال الوزير خالد عمر إن الاجتماع وقف على جهود وزارة الصحة الاتحادية والصندوق القومي للامدادت الطبية لاستكمال الترتيبات اللازمة لتوفير الأدوية المنقذة للحياة وسد الفجوة فيها، والعمل مع كافة الجهات ذات الصلة، لاستمرار الامداد الدوائي بالبلاد، والاشراف على توزيعه لكافة ولايات السودان المختلفة.

وتابع الاجتماع موقف امداد الوقود وتوفيره وإحكام التنسيق اللازم للمضي قدماً في تنفيذ سياسات فعالة لتوفير امداد غاز الطهي، علاوة على استعراض موقف الامداد الكهربائي وما يواجهه من صعوبات، حيث وجه الاجتماع بدفع مستحقات البارجة التركية ووقود الفيرنس فوراً ودون ابطاء.

صحيفة السوداني