هل شرب الهلال من كأس”المريخ الفاشر”..ما حقيقة شكوى توتي الخرطوم؟





حصل”باج نيوز” على تفاصيل جديدة بشأن الشكوى التي دفع بها نادي الهلال الخرطوم ضد نادي توتي الخرطوم، والتي أعلنت لجنة المسابقات قبولها ومنح الأوّل النقاط كاملةً، الأحد.

وقالت المصادر المطلّعة لـ”باج نيوز”، إنّ نادي الهلال دفع بشكوى ضد توتي طاعنًا في عدم قانونية مشاركة اللاعب عبد العظيم شيخ الدين، وذلك لتسجيله بعمرٍ غير حقيقي في الخانات السنية.

وأشارت المصادر إلى أنّ نادي الهلال قدّم شكواه ضد اللاعب في اليوم الثاني لمباراته أمام توتي والتي كان قد سقط فيها بالتعادل بهدفين لكلٍ.

وسابقًا، كان نادي المريخ الفاشر قد دفع بشكوى ضد نادي توتي الخرطوم، طاعنًا في مشاركة ذات اللاعب عبد العظيم شيخ الدين، ليتمّ منح النقاط كاملةً لممثل الفاشر، قبل أنّ تعاد النقاط من جديد لتوتي الخرطوم بعد قرار لجنة الاستئنافات بعدم صحة الشكوى.

ويتصدّر الهلال بطولة الدوري السوداني الممتاز بعددٍ من النقاط تصل إلى”68″ قبل قرار اللجنة المنظمة الأحد.

باج نيوز