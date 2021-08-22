مجمع الفقه يفتي بعدم جواز الاعتداء على لصّ





نصحت دائرة الفتاوى العامة بمجمع الفقه المواطنين بتوخي الحيطة والحذر نتيجة التفلتات الأمنية التي تمرّ بها عدد من الولايات. وقال رئيس دائرة الفتوى العامة بالسودان، قسم الله عبد الغفار، بحسب صحيفة الحراك السياسي الصادرة، الأحد، إنّ المعتدي علي الأموال والمنازل وإذا تمّ القبض عليه يجب تسليمه للسلطات. وتابع” في حالات الانفلات التي نمرّ بها لابدّ لأيّ شخصٍ أنّ يأخذ احتياطاته ويدافع عن نفسه”وأردف” لا يجوز الاعتداء على لصّ ودرجات الدفاع عن النفس معروفة”.

الخرطوم ( كوش نيوز)