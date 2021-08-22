التيّار: حمدوك يمهل وزارة الطاقة ستة أشهر لحلّ أزمة الكهرباء





كشفت صحيفة التيّار الصادرة، الأحد، عن معلوماتٍ دقيقةٍ حول اجتماع عاصف ترأسه رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، مع وزير الطاقة والتعدين جادين علي، في حضور الشركات التابعة للوزارة.

وقالت الصحيفة وفق مصادرها، إنّ رئيس الوزراء عاب على وزارة الطاقة عدم وجود رؤية وسقف زمني لحلّ أزمة الكهرباء، التي عاودت مجدّدًا ببرمجة جديدة للقطوعات.

وأشار حمدوك إلى أنّ الخطط غير واضحة حتى للاستفادة من الدعم المقدّم من وكالة التنمية بالأمم المتحدة المقدّر بنحو 700 مليون دولار من جملة 3 مليار دولار مقدّمة للسودان والتي سيتمّ الاستفادة منها في مجالات الطاقة المتجدّدة، حيث سيتمّ تشييد 7 محطات للطاقة الشمسية و4 لطاقة الرياح في مجال توليد الكهرباء بجانب 3 محوّلات لكهرباء الربط مع إثيوبيا ومصر والجموعية.

باج نيوز