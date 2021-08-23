شاهد بالفيديو: سوداني يدل الشباب على مكان النقود في السودان وكيفية الحصول عليها





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر من خلاله شاب سوداني يحث إخوته الشباب بعدم الهجرة الي الخارج والمعاناة من أجل الحصول على النقود والسودان يستطيع توفير ذلك ولكن هم لإيدرون الطريقة التي يحصلون بها على النقود ويفضلون الهروب والتعرض للمخاطر التي قد تصيبهم كل هذا من أجل البحث عن توفير لقمة العيش.

وبحسب مشاهدة محررة (كوش نيوز) فقد طلب الشاب في الفيديو من الشباب بعدم ترك البلاد والبحث عن المال في الغربة وفي ذات الوقت أخبرهم عن مكان النقود في السودان وكيفية الحصول عليها حيث ذكر أن السودان ملي بالثروات التي توفر للشباب المال ومن أهمها مشروع الجزيرة الذي ينتج القطن حيث قال إذا الشباب ركز عليه سوف يحقق مكاسب على الصعيد العام والخاص.

رواد مواقع التواصل هاجمت الشاب وردت عليه بتعليقات ساخرة اولها (سودان شنو البنقعد نحرسو ليك القروش ألفيهو دي خليناها ليك انت).

نصرة عبدالله

الخرطوم :(كوش نيوز)