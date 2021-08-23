بسبب كورونا نيابة التفكيك في السودان تطلق سراح ثلاث من التجار المحتجزين





أخلت نيابة ازالة التمكين ومحاربة الفساد واستراد الاموال العامة سبيل ثلاث من كبار التجار المقبوض عليهم عقب التأكد من إصابتهم بفايروس كورونا.

وبحسب صحيفة السوداني من ضمن الذين أطلق سراحهم (أ ح) وهو من كبار مستوردي السكر بالبلاد كان قيد التحقيق منذ فترة وسبق ان تم القبض عليه ضمن حملة القطط السمان التي اطلقها مدير الأمن والمخابرات في النظام المخلوع واخلي سبيله وقتها مقابل تسوية بمبلغ 150 مليون جنيه.

‏‎وكانت لجنة إزالة التمكين واستراد الأموال العامة عقدت مؤتمرا صحفياً مساء (الاحد) اعلنت فيه الحجز على 90 حسابا مصرفياً يتداول من خلالها (64) تريليون جنيه.

وقال مصدر رفيع بنيابة إزالة التمكين ان النيابة قررت اخلاء سبيل 3 اشخاص بعد التأكد من إصابتهم بكورونا، واردف هنالك اشخاص ربما يتم اطلاق سراحهم بعد ظهور نتائج الفحوصات النهائية، مبيناً ان الاخلاق والرحمة وحسن التدبير لدرء مخاطر المرض الفتاك مقدمة على العدالة.

الخرطوم (كوش نيوز)