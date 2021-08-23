خالد سلك أعلن (الحرب) .. (صقور الجديان) .. رهان “الكان” يبدأ بمعسكر الأمارات





بدأ العد التنازلي لإعداد المنتخب الوطني (صقور الجديان) من خلال انتظام اللاعبين في معسكر إعدادي بالأمارات العربية استعداداً لنهائيات الأمم الأفريقية (الكان) التي ستستضيفها الكاميرون.

وزير الشباب والرياضة: نثق في (الصقور)

أكد وزير الشباب والرياضة الاتحادي د. يوسف الضي عن ثقتهم الكبيرة في المنتخب الوطني والجهاز الفني الذي يقوده في الفترة الحالية وما يليها، مبيناً أنهم فى وزارة الشباب والرياضة قد اعدوا العدة لأجل الانتصارات القادمة التي سيحققها المنتخب الوطني (صقور الجديان) في البطولات والمشاركات القادمة بداية من معسكر المنتخب الوطني في الأمارات العربية الذي انتظم في معسكر بها خلال الأسبوع الجاري وبدأ الاعداد والمباريات الودية فيه، وكان د. الضي قد شارك في حفل وداع بعثة المنتخب الوطني من صالة المغادرة بمطار الخرطوم في الطريق الى معسكر الامارات العربية المتحدة استعدادًا لخوض مباريات نهائيات كاس الأمم الأفريقية التي ستقام في الكاميرون بمشاركة منتخبنا الوطني (صقور الجديان).

إلى ذلك جدد الوزير د. الضي التزام الدولة بتوفير كافة المعينات لأجل ظهور طيب وجيد للمنتخبات الوطنية في المشاركات الدولية الإقليمية القارية المعلنة والمدرجة ضمن برنامج منافسات ومشاركات المنتخبات من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، مشيراً الى أن مجلس السيادة ممثلاً في الفريق عبد الفتاح البرهان ورئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك أكدوا التزامهم بتوفير معينات إعداد المنتخب الوطني والمنتخبات الأخرى التي ستشارك باسم السودان في المباريات والمنافسات ذات الصلة، مؤكداً الاهتمام على أعلى مستوى خاصة بمنتخبنا الوطني (صقور الجديان).

وأشار من خلال كلمة مقتضبة أدلى بها في وداع بعثة المنتخب الوطنى إلى الامارات ثقته وثقة الدولة في الاتحاد العام لكرة القدم ولجنة المنتخبات الوطنية والجهاز الفني للمنتخب الوطني ومن ثم اللاعبين في تحقيق نتائج طيبة تؤكد على قدرة المنتخب في الوصول الى مستوى متقدم في المباريات التي سيخوضها سواء كانت إعدادية ودية أو دولية في منافسة معلنة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، مطالباً لاعبي المنتخب الوطني بالاستفادة من معسكر المنتخب في الأمارات والاستعداد جيداً لما بعده من استحقاقات ومباريات لأجل أن تسطر تلك الانتصارات ملحمة جديدة من ملاحم الانتصار التى ظل يحققها المنتخب الوطني (صقور الجديان) في المحافل الدولية سواء العالمية أو الأفريقية أو العربية.

سلك: هدفنا إسعاد أمة السودان

كم جانبه أكد وزير شئون مجلس الوزراء المهندس خالد عمر يوسف أن الحكومة الانتقالية ستلبي كل متطلبات لجنة المنتخبات الوطنية والمنتخبات الوطنية التي ستشارك في المحافل الدولية العالمية الأفريقية والعربية، وأشار الى أن الحكومة تعمل في منظومة واحدة منسجمة لأجل دعم ومساندة المنتخب الوطني (صقور الجديان) المنتظم في معسكر إعدادي في الأمارات العربية المتحدة هذه الأيام استعدادا لنهائيات الأمم الافريقية المقامة في الكاميرون.

وزير شئون مجلس الوزراء أكد في تصريحات صحافية قبيل مغادرة بعثة المنتخب الوطني إلى الأمارات العربية في بحر الاسبوع الجاري إلى أن شح الموارد الذي تعيشه الدولة لن يكون حائلاً بينها وتحقيق الأهداف والآمال وتطلعات الأمة السودانية التي يعمل المجلس السيادي والحكومة على تحقيقها والوصول اليها مهما كلف الأمر لأجل رفع اسم الدولة والسودان في كل المحافل الدولية، قاطعاً بأن أوان البلاد المحاصرة والذي كانت المنتخبات والفرق تتلقى فيه الهزائم قد ولى وانتهى إلى غير رجعة، وأن هناك وطنا جديداً وواقعاً جديداً يبنى بمفاهيم جديدة، وأهداف ومرامٍ جديدة سيكون لها ما بعدها وستنال البلاد ثمارها التي ستقطف في القريب العاجل.

مشيراً في هذا الصدد إلى انتصارات كثيرة تحققت على رأسها استرداد مدينة الفشقة وتحريرها وعودتها الى حضن البلاد ومن ثم رفع اسم السودان من بين اسماء الدول الراعية للإرهاب إلى جانب الانتصار في كرة القدم على منتخب جنوب افريقيا والتأهل على حسابها إلى نهائيات الأمم الأفريقية والعودة إلى المشاركة في البطولة الكبرى التي تشارك فيها دول أفريقيا والقارة السمراء، كما امتدح وزير شئون مجلس الوزراء الجينات التي يتمتع بها هذا الجيل وكيف نجح بلا امكانات في تحدي الظروف، وقهر المستحيل وانتزاع النصر الكبير وتحرير الوطن من النظام البائد، ليعود مؤكدًا على ثقة الدولة في لاعبي المنتخب الوطني (صقور الجديان) على مقارعة المنتخبات التي يشارك معها فى البطولة الافريقية وتحقيق نتائج جيدة عليه والانتصار والتقدم فى التصنيف الدولى للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وأضاف أنه لا يرى منتخباً افضل من (صقور الجديان) لأن زمن الخوف من أسماء المنتخبات الكبيرة قد ولى إلى غير رجعة، متمنياً أن يقاتل لاعبو المنتخب الوطني في الميدان وأرضية الملعب وأن يتركوا لهم القتال خارجه.

مختتماً حديثه فى وداع بعثة المنتخب الوطني المتواجد في الأمارات العربية بأن الجميع يقاتل في صف واحد والهدف واحد هو رفعة المنتخب الوطني واسم (صقور الجديان) في المحافل والمنافسات والمشاركات القادمة في العالم.

(الشعلة): معسكر الأمارات سيفيدنا كثيراً

وعلى ذات الصعيد، كشف كابتن المنتخب الوطني ولاعب الهلال وهدافه وليد بخيت (الشعلة) أن الذي يحدث الآن والتفاعل من كافة فعاليات البلاد بما فيها المجلس السيادي والحكومة الانتقالية والاتحاد العام لكرة القدم ولجنة المنتخبات الوطنية والجهاز الفني للمنتخب الوطني إلى جانب مساندة الجماهير والأمة السودانية يجعلهم أكثر سعادة وقوة لأجل تحقيق نتائج جيدة من خلال انتظام (صقور الجديان) في معسكره الإعدادي بالأمارات المتحدة إلى جانب المشاركة في النهائيات الأفريقية في الكاميرون، ومن ثم المشاركة في الأمم العربية للمنتخبات، وأكد (الشعله) أن القتال في هذه المحافل سيكون ديدنهم وسيكون شعارهم النصر وإسعاد الجماهير السودانية، مطالبًا الدولة والاتحاد العام لكرة القدم بالمزيد من الاهتمام لأجل أن يتحقق الهدف المطلوب والنصر القادم والوصول الى الهدف الذي ينشده الجميع في الدولة والاتحاد العام لكرة القدم ولجنة المنتخبات الوطنية، مبيناً أن لاعبي المنتخب الوطني (صقور الجديان) الآن على قلب رجل واحد وهدفهم واحد هو كيفية الظهور في المعسكر بالأمارات العربية المتحدة بشكل طيب وجيد يجعلهم يظهرون في نهائيات الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون بشكل أفضل متمنيًا أن يستطيع اللاعبون الاستفادة القصوى من المعسكر والإعداد والجاهزية لأجل العبور إلى أفضل شكل يؤهلهم للمشاركة في النهائيات الأفريقية في الكاميرون، مجدداً الثقة في الجهاز الفني وفي الزملاء اللاعبين وأن الجميع الآن جاهزون للظهور في الكاميرون لاستعادة نغمة الانتصارات التى غابت كثيراً عن المنتخب الوطني(صقور الجديان) وبدأت تعود في الفترة الأخيرة بداية من الفوز على منتخب جنوب أفريقيا والتأهل إلى نهائيات الأمم الأفريقية في الكاميرون، مؤكداً أن هذه هي البداية الصحيحة التي يتطلعون الى تحقيقها والوصول إليها باعتبار أنها هدف الاتحاد العام لكرة القدم ولجنة المنتخبات الوطنية والجهاز الفني واللاعبين، وأوضح وليد بخيت (الشعلة) أنهم سيكونون على قدر الثقة التي وضعت فيهم من قبل الدولة والمجلس السيادي ومن بعدهما الاتحاد العام لكرة القدم ولجنة المنتخبات الوطنية، ومن ثم الجهاز الفني الذي يقود المنتخب الوطني (صقور الجديان) في الفترة الحالية، متمنياً أن يجني اللاعبون ثمار الانتظام في معسكرهم في الأمارات وأن يكون الهدف الذي تراه الدولة محققاً فيهم وأن يظهر اللاعبون بشكل مغاير للسنوات الماضية مستشرفين عهدًا وزمناً جديداً مليئاً بالانتصارات مبتعداً عن الخسارة والهزيمة لأجل إسعاد الجماهير وأمة السودان.

فيلود: استرتيجيتنا في الإعداد تقوم على شقين

قال الفرنسي هوبيرت فيلود إن استهلال التحضيرات في مران المنتخب منذ صباح الجمعة الماضي قبيل مغادرة بعثة منتخبنا الوطنى إلى الأمارات العربية المتحدة. وكان ختام الإعداد في أم درمان على أرضية ملعب استاد الهلال، بدأ معه تنفيذ استرتيجية الإعداد القائمة على شقين؛ الأول متعلق باللاعبين المرهقين، بل الذين وصلوا حالة أبعد من الرهق، والشق الثاني للاعبين الأقل مشاركة، ولكل من الفئتين برنامجه الخاص في التأهيل حتى يوم 23 أغسطس، الذي سيبدأ بعده الإعداد الحقيقي لمباراتي المغرب وغينيا بيساو في الجولتين؛ الأولى والثانية من تصفيات كأس العالم قطر 2022م..

فيلود توقع أن ما بين تمارين الاستشفاء والتقوية سيتم تقارب الجاهزية بين اللاعبين في وقت مناسب، واعتبر أن العمل الذي ينتظرهم يحتاج إلى جهد كبير، من أجل تحقيق الأهداف المنشودة.

“الملاعب” تودع وتنقل المباراتين

قناة “الملاعب” الرياضية في وداع بعثة المنتخب الوطني المتوجه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك للتجهيز لخوض التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022م وبطولة كأس العرب فيفا 2021م… يخوض خلاله منتخبنا الوطنى «صقور الجديان» مباراتين وديتين أمام النيجر المقررة في يومي 22 و26 أغسطس الجاري وسوف تكون القناة هي القناة الناقلة لهذه المباريات بجانب تغطيات خاصة لمعسكر المنتخب.

الخرطوم: معتز عبد القيوم

صحيفة الصيحة