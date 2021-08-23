وزير المعادن يعود من أكرا بعد الوقوف على تجربة غانا في إنتاج الذهب





عاد وزير المعادن محمد بشير أبونمو من غانا عقب زيارة عمل استغرقت أربعة أيام عقد خلالها سلسلة من اللقاءات مع وزير الأراضي والثروات المعدنية ومسؤولي التعدين في المؤسسات المختلفة بحضور الوزير سمويل جانيبور، ونائبه ميراكو دوكا وتباحثوا سبل التعاون المشترك والسبل الكفيلة للنهوض بقطاع المعادن في البلدين، كما وقف من خلال الزيارة على التجربة الغانية فى عمليات منح التراخيص ومراحل الاستكشاف التى تليها وصولاً لمرحلة الانتاج وتم مقارنة التجربة بتجاربنا فى السودان وتبادلوا التجارب.

واكد الوزير ان الزيارة كانت فرصة لزيارة واحدة من اهم الجامعات المتخصصة فى قطاع التعدين فى غانا وهى جامعة غانا للتعدين والتكنلوجيا فى مدينة تاركوا حيث قدمت إدارة الجامعة عرضاً عن دور الجامعة وكلياتها، كما زار احد اهم واكبر مناجم الذهب فى هذه المدينة والتى تملكها (شركة اشانتي قولد ماينس) الجنوب أفريقية.

صحيفة الصيحة