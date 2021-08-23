حاكم دارفور: حميدتي بذل جهوداً مقدرة في استكمال السلام





أكد حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، أن النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، بذل جهوداً مقدرة وأسهم في استكمال عملية السلام بجوبا، ووصف جُهوده في تحقيق السلام والاستقرار في البلاد، بأنّها كبيرة ومقدرة.

وزار مناوي أمس، قيادة قوات الدعم السريع – قطاع شمال دارفور في مستهل زياراته للمؤسسات والوحدات العسكرية والأمنية بالولاية، والتقى ضباط وضباط صف وجنود القطاع بحضور قائده العميد جدو حمدان أحمد أبو شوك، ودعا مناوي القوات النظامية إلى التماسُك والتعاضُد من أجل المُحافظة على السلام.

من جانبه، رحّب العميد جدو، بزيارة حاكم الإقليم لقيادة القطاع، وقال إن الزيارة ستكون لها ما بعدها، وأعلن جاهزية قوات الدعم السريع لحراسة السلام وحفظه وتأمين ربوع البلاد كافة، وقال إن الدعم السريع وقوات الكفاح تعملان بقلب رجل واحد لحفظ السلام والتعايش السلمي بربوع دارفور.

الفاشر- فاطمة علي سعيد

صحيفة الصيحة