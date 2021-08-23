سفير دولة الإمارات : معسكر صقور الجديان فرصة للإعداد الجيد





عبر سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى السودان حمد محمد حميد الجنبيي سفير الإمارات، عن سعادته بإقامة المنتخب السوداني لكرة القدم معسكره في دولة الإمارات، مؤكدًا إن البنية التحتية في الإمارات تساعد على إنجاح المعسكرات الرياضية بكل أنواعها، لوجود منشآت رياضية متقدمة، فضلاً عن نجاعة الإجراءات الاحترازية الصحية الفعالة التي تطبق في الدولة. وتقدم السفير بجزيل الشكر والتقدير لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ، وزير شؤون الرئاسة على توجيهاته الكريمة الخاصة بدعم الكرة السودانية ، واستضافة معسكر صقور الجديان في هذه المرحلة المهمة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وبطولة كأس العرب فيفا 2021، مشيرًا أن هذا المعسكر سيوفر فرصة ثمينة للمنتخب السوداني لتطوير إمكانياته وتعزيز عناصر قوته وجعل الإنسجام بين اللاعبين بأفضل حال, وفرصة للإعداد الجيد المدروس. وأكد السفير وفق ( سونا) أن العلاقة المتينة بين الاتحادين الإماراتي والسوداني لكرة القدم إمتدادا طبيعيا للعلاقة الأخوية التي تربط الإمارات والسودان، منوهًا إلى أن اتحاد الكرة الإماراتي برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي عزز علاقاته الخارجية وبني جسورًا متينة للتواصل مع الاتحادات الدولية والقارية والوطنية. وتمنى الجنيبي أن يستفيد اللاعبون من هذا المعسكر لما فيه خدمة للكرة السودانية التي تتطلع إلى تحقيق إنجازات قارية ودولية. واختتم السفير تصريحه ، بتقديم الشكر لاتحاد الإمارات لكرة القدم على حرصه وتفانيه وعمله المتواصل من أجل توفير كل مستلزمات المعسكر الناجح .

الخرطوم ( كوش نيوز)