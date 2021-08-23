الخرطوم الوطني يفك ارتباطه مع الأمل بثلاثية





فك فريق الخرطوم الوطني ارتباطه مع الأمل عطبرة، بالفوز عليه (3/0)، في مباراة جرت بإستاد الخرطوم مساء الأحد، في مستهل مباريات الأسبوع 30 لمسابقة الدوري السوداني. أحرز أهداف الخرطوم الوطني “أحمد عادل في الشوط الأول، وصانع الألعاب سفيان عبد الله (ثنائية) في الشوط الثاني”. بهذا الفوز، كسر الخرطوم الوطني صيام 4 مباريات متتالية، لم يتذوق فيها طعم الانتصار، منذ تعادله مع المريخ (2/2). وارتفع رصيد الخرطوم الوطني هذا الموسم إلى 40 نقطة مرتقيا للمركز الخامس، فيما تجمد رصيد الأمل عند 37 نقطة في المركز السابع.

الخرطوم ( كوش نيوز)