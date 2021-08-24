في أول ظهور لهن .. السيدات يختتمن الإعداد بملعب فندق “حرس الحدود” والجهاز الفني يؤكد





اختتم منتخب السيدات لكرة القدم إعداده لمباراه اليوم بمران قوي ومثير بملعب فندق حرس الحدود مقر إقامة البعثة في العاصمة المصرية القاهرة، ضمن الاستعدادات للمشاركة في كأس العرب المقامة في مصر من خلال أول ظهور لسيدات كرة القدم بمواجهة اليوم الثلاثاء الموافق 24 أغسطس …هذا وتستمر مباريات البطولة إلى 6 سبتمبر 2021م، وركز الجهاز الفني على تدريبات بدنية وتكتيكية للاعبات والعمل على تصحيح أخطاء مواجهة فريق البنك الأهلي التي خسرها المنتخب “2-3” مساء السبت الماضي… وتابع المران ممثلون للسفارة السودانية في القاهرة، هاجر محيي الدين رئيس قسم الجامعة العربية بالسفارة، وهاني حسن من العلاقات العامة في السفارة.

وعقب نهاية المران تحدثت هاجر محيي الدين، وميرفت حسين رئيس لجنة كرة القدم للسيدات بالاتحاد ورئيس البعثة، مع اللاعبات عن أهمية الظهور بشكل مميز في كأس العرب.

ونقلت هاجر محيي الدين للاعبات تحايا سفير السودان في مصر، وأكدت على جاهزيتهم في السفارة لتقديم الدعم اللازم من أجل ظهور مشرف للمنتخب، وأبلغت اللاعبات بأن السفير سيكون حضوراً في المباراة الأولى بين السودان ومصر في افتتاح كأس العرب اليوم 24 أغسطس بملعب الشرطة.

على صعيد متصل عقد أمس الإثنين الموافق 23 أغسطس الاجتماع التنسيقي للمنتخبات المشاركة في كأس العرب بفندق ماريوت الزمالك، وعقبه مؤتمر صحفي بحضور مدربي المنتخبات.

صحيفة الصيحة