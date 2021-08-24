اللجنة العليا لمشروع إصلاح الخدمة المدنية تقف على تشكيل الفريق الفني





أكد وزير شؤون مجلس الوزراء المهندس خالد عمر يوسف على ضرورة العمل المستمر لإنجاح مشروع إصلاح الخدمة المدنية في السودان التي تعتبر إحدى أهم مهام حكومة المرحلة الانتقالية.

جاء ذلك لدى ترؤسه امس بالأمانة العامة لمجلس الوزراء اجتماع اللجنة العليا لمشروع إصلاح الخدمة المدنية بحسب وكالة سونا للأنباء.

وناقش الاجتماع مقترحات وزارة العمل والإصلاح الاداري لتشكيل فريق العمل الفني لتنفيذ مشروع إصلاح الخدمة المدنية القومية، محدداً اختصاصات ومهام عمل اللجنة المتمثل في الإشراف والمتابعة الفنية لتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، و ذلك بالتعاون المحكم مع وكالة التنمية الدولية والشركة الاستشارية المتخصصة ( PWC ).

صحيفة الجريدة