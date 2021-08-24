جدّد اجتماعه بالجهاز الفني .. سودكال يعلن الطوارئ للأندية الأبطال ويُطالب





غارزيتو يجدد التزامه بالانضباط الفني ويركز على المصابين

وضع رئيس المريخ النقاط على الحروف في اجتماعه بالجهاز الفني بفندق السلام روتانا، والطرفان يضعان النقاط على الحروف في كل الترتيبات المتعلقة بمواجهة الإكسبريس وإعداد الفريق لهذه المواجهة.

اجتماع وطوارئ

التقى رئيس نادي المريخ السيد آدم سوداكال بفندق السلام روتانا جميع أفراد الجهاز الفني للمريخ عقب أداء الفريق مرانه المسائي، وتطرق الاجتماع للعديد من الجوانب المتعلقة باستعدادات الفرقة الحمراء للبطولة الأفريقية سيما مواجهة الإكسبريس الأوغندي في المرحلة التمهيدية من دوري أبطال أفريقيا.

غارزيتو يقدم رؤية فنية

استمع رئيس النادي سودكال للجهاز الفني ممثلاً في الثلاثي غارزيتو وأنطونيو وإبراهيم حسين إبراهومة الذين تحدثوا في نقاط متعلقة بفريق الكرة وإمكانية إلتحاق اللاعبين المصابين بمعسكر الفريق المقام بفندق روانيا بالخرطوم.

الانضباط والقوة

كما شدد الفرنسي غارزيتو على أهمية تحلي اللاعبين بالجدية خلال الفترة المقبلة والتي ستجعل من الفريق قوة ضاربة محلياً وآفروعربياً.

سودكال يتحدى

من جانبه أكد رئيس النادي للجهاز الفني أنهم سيعملون على وضع كل الترتيبات التي من شأنها أن تساهم في تقدم الفريق محلياً وأفريقيًا وقبول تحدي الأندية الأبطال من الدورى التمهيدي.

التأمين على عودة المصابين

كما أمن رئيس النادي على أهمية عودة اللاعبين المصابين والإسراع في علاج اللاعبين الذين تعرضوا للإصابة مؤخراً، والعمل على إلحاقهم بمعسكر الفريق المقفول الذي يأتي ضمن استعدادات المريخ لمواجهة الإكسبريس الأوغندي.

صحيفة الصيحة