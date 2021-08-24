أمين الزكاة : السودان قارب لـ(زيرو فقر)





كشف الأمين العام لديوان الزكاة مولانا أحمد عبد الله عثمان، عن ارتفاع الجباية من 5 مليارات إلى 57 مليار بنهاية العام الجاري 2021م، متوقعاً ان تصل البلاد الي (زيرو فقر) خلال سنوات قليلة.

وأوضح الأمين العام خلال تدشينه برنامج محافل الخيرات بالولاية الشمالية دنقلا، أن البرنامج شمل تقديم الشعيرة للخلاوى والاسر المتعففة وحقائب مدرسية وتدريبا لقطاعات الشباب والمرأة، وقال إن الديوان خصص صرف 72% من الايرادات على الفقراء والمساكين، مؤكدا متابعتهم الدقيقة لاموال الزكاة في كافة ولايات ومحليات السودان، مشيرا إلى ان سياسات النظام البائد افقرت السودانيين، وتابع “المشاريع خرجت من التقليدية إلى التجديد”، مؤكدا أن الديوان في عهد الثورة قام بتقديم الشعيرة لكافة المواطنين المستحقين دون تمييز .

واشار أمين الزكاة بالشمالية سليمان النور الى أن برامج محافل الخيرات شمل عددا من المحاور ، وكشف أن تكلفة البرنامج الكلية تقدر ب 365‪ مليار جنيه ، كاشفا عن توزيع عدد (5) آلاف جوال قمح على أصحاب الحاجات والخلاوى بالإضافة إلى المشروعات المتنوعة ومشروعات للشباب والمرأة ، مبينا أن البرنامج يشمل توزيع مشاريع انتاجية وحقيبة ودعم خلاوى، وإنشاء مفرخ أسماك حلفا تستفيد منه 150 أسرة وتدريب ومشروعات فردية.

الخرطوم : رحاب فريني

صحيفة السوداني