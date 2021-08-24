عاجل .. البشير: (أوافق أن يحاكمني أسوأ قاضي (قحاتي) ويقطع رقبتي من أن أحاكم من قاضي خواجة)





قال الرئيس المعزول عمر البشير ،في اول رد له علي موافقة الحكومة علي تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية بانه يوافق أن يحاكم داخل البلاد من قبل أسوأ قاضى (قحاتى ) ويقطع رقبته من أن يحاكم أمام قاضى (خواجة).

وقال البشير اليوم الثلاثاء فى تصريحات صحفية مقتضبة وهو داخل قفص الإتهام بمقر محاكمته بمعهد الأدلة الجنائية شرق الخرطوم على ذمة إتهامه و(27) اخرين من قيادات رموز النظام المباد بتدبير انقلاب 30 يونيو 1989م .

قال ان صحته سليمة الحمدلله ولايعانى من أى أمراض خاصة الأمراض المزمنة (الضغط والسكرى).

وتأتي افادات البشير على خلفية ما تم تناقله من حكومة الفترة الانتقالية بتسليمه للمحكمة الجنائية وأخرين معه من رموز النظام السابق لإتهامهم بقضايا الإبادة الجماعية في دارفور.

وكان وزير العدل نصرالدين عبدالبارى سبق وأن أعلن فى تصريحات صحفية عن موافقة مجلس الوزراء بتسليم الرئيس المعزول عمر البشير وأحمد هارون وعبدالرحيم محمد حسين للمحكمة الجنائية لمحاكمتهم فى قضايا الابادة الجماعية في دارفور .

الخرطوم: رقية يونس

صحيفة الإنتباهة