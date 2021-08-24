نائب رئيس هلال الأبيض يهاجم شداد و يهدد باللجوء للفيفا





هاجم ناجي جابر ؛ نائب رئيس هلال الأبيض ، كمال شداد رئيس اتحاد كرة القدم.

و قال جابر في تصريح لـ(باج نيوز) إن ما يفعله شداد بهلال الأبيض لم يخطر ببال أحد و لا ندري ماذا يريد أن يفعل بالنادي ، مبيناً أن هنالك مجلس ثاني للنادي لا شرعية و لا قانونية له ، قام بطريقة عبثية برعاية و أمر شداد.

و أشار إلى أن ما يفعله أمر مرفوض و أضاف ” إذا لم يعد إلينا مجلس الاتحاد حقنا و يوقف ما يفعله شداد ستذهب إلى الفيفا”.

و تابع “اندهش من وقوف شداد بعد هذا التاريخ الكبير مع أشخاص لا يمتلكون أي صلة قانونية”.

باج نيوز