الموهوب فاتي يعود إلى برشلونة بعد غياب 9 أشهر





عاد أنسو فاتي، أصغر لاعب على الإطلاق يسجل هدفا لبرشلونة، إلى المران الجماعي لأول مرة في أكثر من تسعة أشهر بسبب الإصابة. وكتب برشلونة على “تويتر” يوم الثلاثاء أن فاتي (18 عاما) شارك في جزء من المران الرئيسي، بينما ذكرت صحيفة ماركا أن النادي يأمل في عودة المهاجم إلى الملاعب أمام إشبيلية في 11 سبتمبر. وسجل فاتي أربعة أهداف في ست مباريات كأساسي بالدوري الإسباني الموسم الماضي قبل أن يتعرض لإصابة في الركبة اليسرى خلال الفوز 5-2 على ريال بيتيس في نوفمبر 2020. وخضع فاتي لجراحة(بحسب العربية نت) وبقي في المستشفى خمسة أيام، وقال برشلونة في البداية إنه سيعود بعد أربعة أشهر، لكنه خضع لجراحة جديدة في يونيو في بورتو، حيث لم ينجح في التعافي بالشكل المخطط له. وأصبح فاتي أصغر لاعب على الإطلاق يسجل هدفا لبرشلونة في الدوري الإسباني عندما هز شباك أوساسونا في أغسطس 2019، وبعدها بعام واحد أصبح أصغر لاعب يسجل للمنتخب الإسباني خلال الانتصار 4-صفر على أوكرانيا في دوري الأمم في سبتمبر 2020. وتأثر برشلونة بغياب فاتي الطويل العام الماضي واحتل المركز الثالث في الدوري الإسباني، وستمثل عودته دفعة مهمة للنادي بعد انتقال الهداف التاريخي ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان.

الخرطوم (كوش نيوز)