باريس يُكرر سيناريو نيمار مع مبابي





كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الثلاثاء، عن تطور جديد بشأن مستقبل كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، خلال الموسم الحالي. وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان في الصيف المقبل، ويرفض اللاعب الفرنسي حتى الآن كل عروض التجديد. وزعمت تقارير فرنسية مؤخرًا أن باريس سان جيرمان بات منفتحًا على بيع مبابي هذا الصيف. وحسب صحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت”، فإن سان جيرمان سيكرر سيناريو نيمار، مع مبابي في الصيف الحالي. وسبق أن فتح باريس، الباب في صيف 2019 أمام الأندية الراغبة في ضم نيمار لتقديم العروض، وخاض النادي الفرنسي، مفاوضات بالفعل مع برشلونة حول الصفقة. وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن سان جيرمان سيكرر نفس الأمر مع مبابي هذا الصيف، لكن باريس لا يزال مترددًا بشأن بيع اللاعب. وأوضحت أن ريال مدريد يجب أن يقدم عرضًا مقنعًا لسان جيرمان للحصول على مبابي، لكن المزاد على اللاعب الفرنسي قد يبدأ بـ 180 مليون يورو.

الخرطوم (كوش نيوز)