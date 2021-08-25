ساطع الحاج: جهات تعمل على إجهاض الثورة واغتيال الشخصيات





قال رئيس الحزب الناصري تيار العدالة الاجتماعية ساطع الحاج، إن مبادرة رئيس الوزراء تأكيد لوجود خلاف كبير داخل الحرية والتغيير. وشدد على أن آلية تتفيذ المبادرة تحوي كثيرا من الأشخاص الذين يعتبرون السبب الرئيسي في الأزمة الحالية ولا يمكن أن يكونوا جزءاً من الحل.

وقال ساطع في حديثه لبرنامج (حديث الناس) بقناة النيل الازرق، إن هنالك ضعفا شديدا في الحركة السياسية وتشظي للأحزاب، وأضاف “هنالك محاولات لإنهاء القدوة واغتيال الشخصيات من قِبل جهات لها مصلحة حقيقية في إجهاض الثورة”.

صحيفة الصيحة