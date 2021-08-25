الداخلية : اعتماد البطاقة القومية منتهية الصلاحية كمستند رسمي





أكّد الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة اللواء عمر عبد الماجد صدور قرار من وزير الداخلية قضى باعتماد بطاقة إثبات الشخصية (القومية) منتهية الصلاحية كمستند رسمي وسريانها حتى 30 يونيو 2022م.

وقال عبد الماجد في تصريح لـ(الصيحة) أمس، إن الخطوة جاءت لعدم توفر مدخلات إنتاج البطاقة القومية الشخصية وتقديراً لمعاملات المواطنين في المصارف وفي المعاملات كالزواج وغيره من المعاملات بمنافذ الدولة، وذكر أن الداخلية قامت بمخاطبة جميع الجهات الرسمية، وعمّمت القرار لجميع المؤسسات المُختصة للعَمل بمُوجبه.

الخرطوم ـــ محيي الدين شجر

صحيفة الصيحة