سياسية
الداخلية : اعتماد البطاقة القومية منتهية الصلاحية كمستند رسمي
أكّد الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة اللواء عمر عبد الماجد صدور قرار من وزير الداخلية قضى باعتماد بطاقة إثبات الشخصية (القومية) منتهية الصلاحية كمستند رسمي وسريانها حتى 30 يونيو 2022م.
وقال عبد الماجد في تصريح لـ(الصيحة) أمس، إن الخطوة جاءت لعدم توفر مدخلات إنتاج البطاقة القومية الشخصية وتقديراً لمعاملات المواطنين في المصارف وفي المعاملات كالزواج وغيره من المعاملات بمنافذ الدولة، وذكر أن الداخلية قامت بمخاطبة جميع الجهات الرسمية، وعمّمت القرار لجميع المؤسسات المُختصة للعَمل بمُوجبه.
الخرطوم ـــ محيي الدين شجر
صحيفة الصيحة
2 تعليقات
هذه نتيجة طبيعية لتقليل نسبة الامن والدفاع في موازنة 2021م غير المعلنة ..
تفشت الجريمة
وانهزم الجيش في الشرق امام مليشيا صغيرة بسبب قلة الدعم
وهاهي تؤثر على الاعمال الادارية لوزارة الداخلية
تباً لقحت اينما حلت
دا نتيجة لعدم إحالة الكيزان والإخوان المسلمين للصالح العام وتصفية مؤسسات الدولة العسكري والمدني من مخلفات النظام البائد.
ومحاولة الكيزان “تفشيل” الدولة والعمل ضد مصلحة المواطن السوداني اللسيط