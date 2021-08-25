عقار يطلع على الأوضاع بشرق البلاد





اطلع عضو مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار إير على مجمل الأوضاع بشرق السودان والآثار المترتبة على تأخير تنفيذ بنود المسار، مما انعكس سلباً على خدمات الصحة والتعليم ومياه الشرب ، مؤكداً دعمه للقضايا العادلة لأهل شرق السودان فيما يلي التنمية وتوفير الخدمات.

وأوضح أمير عموم العبابدة فى السودان سيد صالح ، عضو وفد المجلس الأعلى للإدارات الأهلية بشرق السودان، في تصريح صحفي بحسب سونا للأنباء، عقب اللقاء بالقصر الجمهوري أمس أن لقاء الوفد يأتي ضمن سلسلة اللقاءات التي أجراها المجلس، مع عدد من المسؤولين بالحكومة على المستويين السيادي والتنفيذي، لطرح قضايا شرق السودان وتطوراتها، واصفاً اللقاء بالناجح.

وأضاف أن اللقاء اتسم بالصراحة في تناول القضايا وإيضاح الجوانب المتصلة بتأخير تنفيذ بنود مسار الشرق، مشيراً لتأكيد عضو مجلس السيادة، دعمه الكامل للقضايا المتصلة بتنمية وتطوير شرق السودان وتحقيق الإستقرار لمواطنيه.

صحيفة الجريدة