الأصم : الحرية والتغيير وراء تأخير تعيين الولاة





اتّهم القيادي بتجمع المهنيين ناجي الأصم تحالف الحرية والتغيير “الحاضنة السياسية” للحكومة بأنها السبب الأساسي في تأخير تعيين ولاة الولايات حتى الآن, وكشف في الوقت ذاته عن خطوات وصفها بالجيدة سترى النور قريباً تتمثل في إعادة توحيد قوى الحرية والتغيير والدفع باستكمال هياكل السلطة بصورة أوسع إلى الأمام.

وقال الأصم لـ(الصيحة)، إن تغيير ولاة الولايات سواء كان جزئياً أو كاملاً سيُخضع للاتفاق بين مكونات الحرية والتغيير عدا الولايات الخاضعة لاتفاق إعلان جوبا، وأشار إلى أنهم في تجمع المهنيين يرون أنه يجب أن يتم إخضاع تجربة الولاة خلال الفترة الماضية لتقييم جيد وبصورة منهجية، وتابع “تجمع المهنيين سيضغط حتى تكون هنالك منهجية مضبوطة لتقييم واختيار الولاة الجُدد”.

الخرطوم ــ صلاح مختار

صحيفة الصيحة