السودان :احتجاز متحرين بنيابة التمكين عُثر على مبالغ ضخمة بحساباتهم المصرفية





أوقفت السلطات المُختصة (3) ضباط مُتحرين بنيابة إزالة التمكين على خلفية العثور على مبالغ كبيرة جداً في حساباتهم المصرفية تفوق الـ (900) مليون جنيه أي مايعادل (2) مليون دولار.

وكشفت مصادر مُطلعة لـ (اليوم التالي) أن الشرطة الأمنية بعد متابعات دقيقة ومُخاطبة وزارة الداخلية أوقفت الضباط الثلاثة وأودعتهم حراسة مُشددة بعد العثور على مبلغ (700) مليون جنيه في حساب بنكي لضابط متحرٍّ بنيابة إزالة التمكين وعثر أيضاً بحوزته على مبلغ (120) مليون جنيه (كاش) عملة سودانية بمنزله، وأكدت المصادر المُتطابقة للصحيفة أن جملة المبالغ التي عُثر عليها بحوزة المتحرين الثلاثة بنيابة إزالة التمكين تصل إلى (973) مليون جنيه.

وأكدت المصادر أن التحريات مازالت مُستمرة لكشف المزيد من التفاصيل حول ملابسات توقيف المتحرين الثلاثة بعد العثور على مبالغ ضخمة في حساباتهم المصرفية.

يذكر أن هؤلاء الضباط تحروا مع عدد من الذين تم توقيفهم في قضايا فساد من نيابة لجنة إزالة التمكين.

الخرطوم: اليوم التالي