تدهُور الوضع الصِّحي للمُعتقلين بسجون إزالة التمكين في السودان





ساءت الحالة الصِّحيَّة لعددٍ من المُعتقلين السياسيين بسجون لجنة إزالة التمكين، الموقوفين منذ أكثر من ثلاثة أشهر دون تهم مُوجّهة إليهم.

وعملت “ST” من مصادرها أنّ المُعتقل نعمان عبد الحليم دخل في حالة غيبوبة بقسم شرطة المقرن اليوم الأربعاء، نُقل على إثرها إلى مُستشفى الشرطة لتلقِّي العلاج، فيما أفادت مصادر أخرى بتدهُور الوضع الصحي للمُعتقل عبد الرحمن الخليفة نقيب المحامين السابق.

وأعلن المُعتقلون بسجون إزالة التمكين، إضرابهم عن الطعام منذ أمس، احتجاجاً على اعتقالهم دُونَ أسبابٍ ومنعهم من العلاج ووضعهم في سجون سيئة السُّمعة.

الخرطوم: ST