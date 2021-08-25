شاهد بالفيديو: عائشة الجبل ترتدي النقاب في حفل حنتها إستعدادا لزواجها الإسطوري





تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهرت من خلاله المطربة المثير للجدل عائشة الجبل وهي ترقص في حفل حنتها مرتدية النقاب.

وبحسب مشاهدت محررة (كوش نيوز) فقد كانت تحي الحفل الفنانة توتة عزاب وعدد من الفنانين والجبلية كانت ترمي عليها (النقطة) وترقص بجانبها مرتدية النقاب في مشهد نال دهشة الناشطون الذين تعجبو من ظهور الجبلية في حفل حنتها بتلك الهئية على غير المعتاد لدي الفتيات والفنانات.

يذكر أن الجبلية تستعد في هذه الأيام لإقامة حفل زواجها بافخم الفنادق وبحضور عدد من الفنانين المميزين.

نصرة عبدالله

الخرطوم:(كوش نيوز)