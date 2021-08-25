نصائح للناس الدايرة تسافر من السودان الى الإمارات وتفتش شغل





الناس الدايرة تسافر من السودان الى الإمارات وتفتش شغل . 😍

أولاً.

1/وصولك للمطار اشتري شريحة اتصالات او دو من المطار تم ايقاف البيع للزياراة إلا داخل الدوله

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2/ اشتري بطاقه اسمها نول تكلفتها 25 درهم وفيها رصيد 25 من المطار وطوالي في مترو المطار بيوديك اي منطقة في دبي اقل تاكسي العداد بفتح معاك ب 25 درهم قبل مايتحرك .

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3/ بالنسبه للسكن كالآتي في سكن شيرينق وبيتراوح تكلفته من 300 درهم للسرير لغايه 600 درهم .

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4/مصاريف أكل وشراب بتكلفك اقل حاجه 20 درهم في اليوم وانت وجازك .

5/مواصلات اذا انت في دبي بتكلف 20 درهم اقل تقدير ونصيحتي ليك شوف زول مقيم ويعمل ليك خدمه البطاقه حقت المترو اشتراك شهري 140 درهم وبتريحك شديد وتتحرك علي راحتك .

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6/بالنسبه للشهادات لازم تكون موثقه من الخارجيه والسفاره الاماراتيه .

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7/لازم تعمل سيرة ذاتية محترمه ويفضل تمشي اقرب محل انترنت بعملها ليك ب 20 درهم او في السودان .

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8/بالنسبه للمجالات اذا انت دكتور لازم تمتحن امتحان الوزاره واذا انت مهندس برضو في امتحان ولو محاسب في برنامج محاسبه الكترونيه ولو سكيورتي في كورس اسمه سيره لازم تعمله ،

اسعار الامتحانات ومكانها كلوو في النت موجود .

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9/ افضل توقيت للوظايف من شهر 8 لغاية شهر 2 .

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10/ اهم نقطه للمعاينه تطلع بدري عشان لو تهت ماتضيع فرصتك لازم تكون قيافه لابس بدلتك الظريفه ومورنش جزمتك البلد اي جزمتك ولبسك نقاط كلها في المعاينه ودايما المعاينه بتكون عن خبرتك عملتا فيها شنو والوظيفه الجاي ليها بتعرف عنها شنو .

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11/ يفضل تجي بزياره 3 شهور لانو شهر صعبة ولغاية مايعملو معاك المعاينة ويردو عليك ممكن يكون الشهر خلص.

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12/ قروشك فكها في صرافه اسمها ارسال بيدوك اسعار كويسة .

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13/ الانجليزي الانجليزي الانجليزي .⚠️⚠️

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14/ للناس الحرفيين وفنيين في موقع اسمو مرجان وممكن تعمل اعلان عن طريقه الجرايد الخليج والامارات اليوم بيحاسبوك بالحرف اعتقد بيكلف 50_ 90 علي قدر الكلام المكتوب تلاته ايام ايام ففي الاسبوع .

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حاول أركب اي حاجه قدامك وأشتغل وبعد داك تضمن إقامتك وتقدر تشوف الوظيفه العاوزها بي راحتك.

وياريت الناس تقيف مع بعض والله الجاليات هنا واقفه قنا مع بعض الا السودانيين

اتمني من الناس تتشارك الافكار وتقدر تقيف مع بعض

ربنا يوفقكم .🇸🇩🇸🇩🇸🇩وطني وإن جار علي عزيزٌ🇸🇩🇸🇩🇸🇩

تاقي ناسك خليهم يستفيدو 🤍💛❤

بالتوفيق

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