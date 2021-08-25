توضيح حول خبر صحيفة الانتباهة بسحب التصرف في أموال المسؤولية المجتمعية من المدير العام للشركة مبارك أردول





توضيح صحفي حول خبر صحيفة الانتباهة بسحب التصرف في أموال المسؤولية المجتمعية من المدير العام للشركة الأستاذ/ مبارك أردول🔸

نشرت صحيفة الانتباهة الصادرة صبيحة يوم الثلاثاء 24 أغسطس 2021م خبراً عن سحب مجلس الوزراء صلاحيات تصديق أموال المسؤولية المجتمعية من المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة الأستاذ مبارك أردول، وإيلاء حق التصديق لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، وقالت الصحيفة إن مجلس الوزراء أمر المدير العام للشركة السودانية من خلال خطاب رسمي بوقف التصديق أو التوقيع أو التصرف في أموال المسؤولية المجتمعية.

تؤكد إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، أن الخبر عارٍ تماماً من الصحة، حيث لم يخاطب مجلس الوزراء وزارة المعادن أو الشركة السودانية بخصوص سحب التصرف في أموال المسؤولية المجتمعية.

وتشير إدارة الإعلام والعلاقات العامة إلى الآثار السلبية التي أثارها هذا الخبر الكاذب من صحيفة يفترض فيها إنتهاج المهنية والدقة وتحري الأخبار من مصدرها، وتطالبها بنفي الخبر والإعتذار عنه. وتؤكد إدارة الأعلام والعلاقات العامة أن أبوابها مفتوحة لكافة الصحف والمؤسسات الإعلامية للتحري عن مثل هذه الأخبار.

إدارة الإعلام والعلاقات العامة

بالشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة

25/أغسطس/2021

#إعلام_SMRC