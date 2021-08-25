خالد: ضرورة اكمال الاجراءات اللازمة لشراء (مواتر خاصة) وتمليكها لعدد 65 من مصابي ثورة ديسمبر





تشرفت نهار الأربعاء بحضور الاجتماع الدوري للجنة الفنية لمعالجة قضايا مصابي الثورة وذلك لمتابعة تنفيذ خطط اللجنة والعمل على ازالة العقبات التي تواجهها، وكان ذلك بحضور عدد من مصابي ثورة ديسمبر المجيدة وممثلي كافة الجهات ذات الصلة باللجنة.

شدد الاجتماع علي ضرورة التعامل المباشر مع المصابين بشكل مباشر دون وسيط حصري وذلك لتفادي اي تعقيدات في الملف او تجاوز لأي مصاب من المصابين.

اصدرنا قراراً بتخصيص سيارتين وعربة اسعاف, لترحيل المصابين مع توفير كافة احتياجات ومطلوبات الترحيل, ووجهنا فوراً بإيجار مبني متكامل يضم جميع المصابين يدار من قبل إدارة العقارات الحكومية, كما قررنا في اجتماع اللجنة الدوري تشكيل لجنة طبية تشرف علي الفحص الدوري للمصابين وتجهيز تقارير طبية دقيقة بغرض معرفة الحالات التي تستدعي السفر للعلاج بالخارج ومعالجتها فوراً, وتصنيف حالات المصابين لتمكين اللجنة من استكمال عمليات إدراج جميع مصابي الثورة من الذين لم يتم ادراجهم من قبل في قوائم اللجنة.

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قرر الاجتماع ضرورة اكمال الاجراءات اللازمة لشراء وسائل الحركة (مواتر خاصة) وتمليكها لعدد 65 مصاب في اسرع وقت ممكن.

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اخيراً قررت اللجنة الفنية لمعالجة قضايا مصابي ثورة ديسمبر المجيدة تشكيل فرق عمل متخصصة, فريق عمل طبي ترأسه وكيلة وزارة الصحة تتولي مهام متابعة الاحتياجات الطبية وتوفير التقارير الطبية لجميع المصابين, وفريق عمل للتعليم برأسة وكيل وزارة التعليم العالي يتولي متابعة توفير فرص تعليم جامعي لمصابي ثورة ديسمبر المجيدة, ولجنة للتوظيف يرأسها وكيل وزارة العمل والاصلاح الاداري تتولي مهام توفير فرص عمل لائق للمصابين وفريق عمل اجتماعي بقيادة وكيل وزارة التنمية الاجتماعية يتولي معالجة الحالات الاجتماعية الخاصة لجميع مصابي ومصابات ثورة ديسمبر المجيدة.

عهدنا أن نواصل العمل بجد في هذا الملف رغم صعوباته، فهو واجب سنواصل الايفاء به عرفاناً بفضل من قدموا الغالي فداءاً لهذا الوطن الغالي

خالد عمر يوسف

وزير مجلس الوزراء