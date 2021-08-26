غرفة الالبان تحذر من تواصل ارتفاع أسعار الحليب





حذرت غرفة الألبان من انعدام الألبان الحليب بولاية الخرطوم، وكشفت عن تخلص عدد من المنتجين من القطيع بسبب ارتفاع تكلفة الانتاج وعدم وجود عائد مجزٍ.

وتوقع عضو الغرفة د. حسام الدين الجميعابي ان يصبح شراء اللبن حصريا على اصحاب الدخول الكبيرة ويستعصي على بقية المواطنين، متوقعا توالي ارتفاع اسعار الالبان بعد وصول سعر الرطل الي 200 جنيه وزاد “الوصع غير مبشر وفقا لحساباتنا”، وحمّل سياسات الدولة مسؤلية التدهور في قطاع الالبان.

وعزا ارتفاع الاسعار لعدة اسباب اولها ارتفاع تكلفة ترحيل الالبان المنتجة شمال ولاية الجزيرة، فضلا عن ارتفاع تكلفة الاعلاف وقطوعات الكهرباء، وارتفاع اسعار الادوية البيطرية وفاكسينات التطعيم مشيرا الى انه يفرض عليهم الدفع مقدما لتطعيم القطيع، واشتكى من عدم وجود خصوصية لقطاع الالبان من الدولة وعدم توفير تمويل.

صحيفة الصيحة