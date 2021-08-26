تحالف نهضة السودان: “الانتقالية فاقدة للشرعية”





وصف القيادي بتحالف نهضة السودان، رئيس حزب الأمة الوطني عبد الله مسار، الحكومة الانتقالية بأنّها “فاقدة للشرعية” وتعتمد على الدعم الخارجي فقط، وأشار إلى أن الدولة تعاني من الكساد وفقدان السلع الأساسية مثل الدواء، بجانب انهيار الخدمة المدنية وارتفاع التضخم إلى (500%).

وقال مسار خلال لقاء إعلامي بقاعة طيبة برس بشأن (مبادرة رئيس الوزراء حول القضايا الوطنية لمرحلة الانتقال.. الطريق إلى الأمام) أمس، إنّ الأزمة الاقتصادية التي خرجت من أجلها الثورة تفاقمت، بجانب افتقار الحكومة للقرار التنفيذي، وأضاف بأنه لا يوجد عمل مرتب بدليل فشل الموسم الزراعي الصيفي، وتابع “القضية التي أمامنا قضية وظائف بمجلس الوزراء ولا يوجد حل سياسي ولا اقتصادي ولا توافق داخلي”. وأشار إلى أنهم في تحالف نهضة السودان طرحوا فكرة الوفاق الوطني، وقال إنّ الحكم الآن قائم دُون شراكة، وأضاف بأنّ مُبادرة رئيس الوزراء عبارة عن “أحمد وحاج أحمد”، وأكّد أنّ لديهم أملاً بإصلاح الآلية وإعادة تشكيلها.

ومن جانبه، قال رئيس تيار الوسط التوم هجو، إنّ الحكومة الآن تسير نحو انحرافٍ حادٍ باتّجاه الشمولية، وأضاف بأنّ ما يحدث هو تخلٍّ عن شعارات الثورة، وتساءل “ما إذا كان التحالف الذي تم توقيعه ما بين كمال بولاد وياسر عرمان والواثق البرير استبدالاً للتحالف الذي كانوا جزءاً منه؟”

من جهته، قال رئيس تحالف نهضة السودان التجاني سيسي، إن التحالف طرح برنامج وفاق وطني، وأكد أنهم يتحدثون عن مصالحة وطنية دون أي مُحاصصات حزبية، ولفت إلى أن الوضع الأمني هشٌّ وليس هناك من يُريد أن يبحث عن حل لإعادة النظر في مبادرة وآلية رئيس الوزراء، وأشار سيسي إلى أن البلد مليئة بالسلاح، بجانب وجود استقطابات قبلية وجهوية وإثنية، إضافةً لشيطنة الأجهزة الأمنية والنظامية.

الخرطوم- آثار كامل

صحيفة الصيحة