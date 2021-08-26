معارض للزي المدرسي بأسعار مخفضة في أسواق المؤسسة التعاونية





أعلن المدير العام لأسواق المؤسسة التعاونية الوطنية اللواء عادل العبيد الشروع في تنظيم معرض للمستلزمات المدرسية ينطلق في الفترة من الأول من سبتمبر الى الخامس منه بتخفيض 30% عن الأسواق.

وأكد في حديث للصحفيين أمس استعداد المؤسسة لتخفيف العبء المعيشي عن المواطنين وتوفير المستلزمات الضرورية بأسعار مقبولة وأشار لتوفير مستلزمات مدرسية عالية الجودة وبأسعار مخفضة مراعاه لظروف المواطنين والضغوط الاقتصادية، ونوه إلى أن الأسواق لم تنشأ لأغراض سياسية وإنما لدعم المواطن بشكل أساسي وجزم بأن السوق لم يفقد أهدافه التي قام من اجلها ولا بريقه وأشار إلى أن فروقات الأسعار بين المؤسسة والأسواق الأخرى واضحة وقال إن الظروف الاقتصادية تمنع أي جهة “شركات ومصانع” من المحافظة على ثبات الأسعار بيد أننا قطعنا على أنفسنا عهدا بثبات فرق الأسعار 25- 30% من بقية الأسواق.

وشدد على استمرار الرقابة على المنتجين للبيع بأسعار المصنع منعا لأي تجاوزات مع الالتزام بتوفير الخدمات من كهرباء ومياه ونظافة بدون أعباء على الشركات والمنتجين ودعا لتنفيذ المقترح بربط الأسواق بالخط الساخن تفادياً لتلف السلع والمنتجات جراء القطوعات المستمرة للكهرباء وأقر بأن تكلفة التشغيل عالية لكن لا نحمل المنتجين أي تكلفة حتى لا يتسبب في زياده الأسعار وقال: حريصون على تهيئة الأوضاع داخل الأسواق وكشف عن التنسيق مع وزارة الصناعة لإعادة تشغيل مخابز فيستفال التركية التي تنتج 1200 قطعه خبز للمساهمة في حل أزمه الخبر داعياً لربط المخابز بالخط الساخن لتوفير الكهرباء معلناً فتح منافذ بالتنسيق مع المحليات لبيع الخبز المدعوم.

الخرطوم: رشا التوم

صحيفة الصيحة