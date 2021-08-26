المنتخب الوطني يختتم تجاربه الإعدادية اليوم بالإمارات





يخوض المنتخب الوطني السوداني مساء اليوم الخميس على ملعب نادي شباب الأهلي بدبي، تجربته الودية الثانية بمعسكره المغلق المقام هذه الأيام بدولة الامارات العربية المتحدة ، وذلك تحت رعاية الاتحاد الإماراتي للكرة . وسينازل صقور الجديان منتخب النيجر في لقاء مكرر ذلك بعد أن إنتهى اللقاء الأول لصالح النيجر بهدفين مقابل هدف.. + وسيعمل الجهاز الفني لمنتخب السودان على تحقيق الفوائد المرتقبة قبل مواجهة أسود الاطلسي (المغرب) في الثاني من الشهر المقبل في إستهلالية مشوار التصفيات الافريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022.. ومن المنتظر (بحسب سونا) ان يدفع الجهاز الفني بقيادة الفرنسي فيلود ومساعده خالد بخيت في لقاء اليوم باللاعبين والعناصر الاساسية التي غابت عن الجولة الماضية امام النيجر والتي قصد منها المدير الفني الوقوف على جاهزية العناصر التي ابتعدت عن المشاركة مع انديتها خلال الفترة الأخيرة. وكانت السلطات الصحية بإمارة دبي قد حرصت على إجراء مسحة طبية مساء أمس الأربعاء على لاعبي المنتخب ، الى جانب الاعلاميين الذين رافقوا البعثة ، وذلك من أجل الاطمئنان على الجميع ، تطبيقاً للضوابط والاحترازات الصحية وحفاظا على سلامتهم.. كما واصل الاتحاد الاماراتي لكرة القدم اتباع نفس الضوابط الصحية التي سبق له تطبيقها في المباراة الأولى.

الخرطوم(كوش نيوز)