زياش خارج قائمة المغرب لمواجهتي السودان وغينيا





أعلن وحيد خليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب قائمة اللاعبين الذين سيواجه بهم منتخبي السوداني وغينيا في تصفيات مونديال قطر 20200. ويستضيف الأسود منتخب السودان يوم 2 سبتمبر المقبل، بينما يواجهون غينيا في كوناكري يوم 6 من الشهر نفسه. وعرفت القائمة غياب حكيم زياش نجم تشيلسي، إذ آثر مدرب الأسود عدم استدعائه لاستكمال تعافيه من الإصابة. وضمت القائمة وفق موقع كوورة أسماء جديدة على غرار سفيان الكرواني الذي يلعب لنادي نميخين الهولندي ولوزا لاعب واتفورد الإنجليزي، ومالح الذي يحمل ألوان فيورنتينا الإيطالي. وجاءت القائمة كالتالي: منير المحمدي، ياسين بونو، أنس الزنيتي، غانم سايس، جواد يميق، نايف أكرد، سفيان شاكلا، آدم ماسينا، سفيان الكرواني، سفيان عكوش، أشرف حكيمي، عمران لوزا، سفيان أمرابط، أيمن برقوق، إلياس شاعر، يوسف مالح، عادل تاعرابت، منير الحدادي، أشرف بن شرقي، يوسف النصيري، زكرياء أبو خلال، ريان مابي، سفيان بوفال.

الخرطوم ( كوش نيوز)