المركزي : صندوق النقد خصص ما يعادل (857.68) مليون دولار أمريكي للسودان





أعلن بنك السودان المركزي عن تخصيص صندوق النقد الدولي ما يعادل (857.68) مليون دولار أمريكي للسودان للاستخدام دون قيود وفق ما يقتضيه الوضع الراهن للاقتصاد السوداني.

و أكد المركزي في بيان صحفي الأربعاء على الأثر الكبير للمبلغ في تعزيز إحتياطياته من النقد الأجنبي.

و قال إن هذا المبلغ سيمكن البنك من الاستمرار في تنفيذ سياسات سعر الصرف المرن المدار بما يحقق استقرار سعر الصرف.

و بحسب البيان فإن التخصيص يأتي في إطار سعي صندوق النقد الدولي لتخفيف الآثار الإقتصادية الناجمة عن جائحة COVID-19.

و الاثنين الماضي قام صندوق النقد الدولي بتخصيص حقوق سحب خاصة عامة (SDRs) بما يعادل (650) مليار دولار أمريكي، لأعضاء صندوق النقد الدولي المشاركين في إدارة التمويل بما يتناسب مع حصصهم الحالية في الصندوق،

و تهدف الخطوة إلى معالجة الحوجة لبناء إحتياطيات طويلة الأجل، و بناء الثقة، و تعزيز مرونة و استقرار الاقتصاد العالمي.

باج نيوز