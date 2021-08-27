الكندو : على سوداكال أن يثبت أنه سلم كلارك كل مستحقاته





طالب محمد موسى الكندو ؛ رئيس مجلس إدارة نادي المريخ المكلف ، ءادم سوداكال بإثبات عدم امتلاك المدير الفني السابق للنادي ؛ لي كلارك لمستحقات بطرف النادي.

و أوضح الكندو في تصريح أنهم لم يتعاقدوا مع كلارك و إنما طالبوا باستمراره في قيادة الفريق مضيفاً أنهم لا يعملون ضد مصلحة المريخ.

و تابع ” سوداكال هو من تعاقد مع كلارك و عليه أن يثبت أنه لا يمتلك مستحقات بطرف النادي وأن الشكوى التي تقدم بها للفيفا غير سليمة”.

و أكد الكندو قيام الجمعية العمومية للنادي في الرابع من الشهر المقبل ، مؤكداً اكتمال كل ترتيباتها و أضاف “بعد انتخاب المجلس الجديد سيكون هو المسؤول عن إدارة المريخ كلياً”.

و الأربعاء أعلن المريخ تسلمه شكوى من الفيفا، تقدّم بها المدرب السابق و المستقيل لي روبرت كلارك ضد النادي ، مطالباً فيها النادي بسداد مستحقات مالية.

باج نيوز