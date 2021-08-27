واقع صادم .. أكوام من النفايات الطبية طافحة على مياه الصرف الصحي داخل مستشفيات مدني





تلقت مصادر مقطع فيديو صادم، يظهر اكوام من النفايات الطبية، وطفح لمياه الصرف الصحي بمستشفيات حكومية بمدينة مدني.

و وثق المقطع مشاهد صادمة من بيئة متردية و واقع مذري تعيشه مستشفى حوادث أمراض النساء والتوليد، ومستشفى الحوادث العام، وجراحة الكلى، بحاضرة الولاية في غياب واضح للسلطات المسؤولة وعدم مبالاة بصحة المرضى.

وعكس المقطع صوراً للنفايات الطبية التي يتم التخلص منها كما تبدو بالفناء الخلفي لمستشفى حوادث أمراض النساء والتوليد، التي تطل عليها بعض النوافذ وأجهزة التبريد.

وناشد مصور المقطع رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك للتدخل حيال هذا القصور المخجل للمسؤولين بالولاية.

السوداني