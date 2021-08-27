اجتماع بالقصر يوصي بتشكيل لجنة مشتركة لقسمة السلطة بدارفور





ترأس عضو مجلس السيادة ،محمد حسن التعايشي ، بالقصر الجمهوري امس، اجتماع اللجنة العليا المشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاق السلام – مسار دارفور.

واستمع الاجتماع لتقرير عن الحالة الامنية بإقليم دارفور ، قدمه وزير الداخلية ، الفريق اول عز الدين الشيخ علي.

وقال عضو اللجنة العليا لانفاذ اتفاق جوبا للسلام ، أحمد تقد لسان ، في تصريح صحفي ، إن الاجتماع خلص لجملة من التوصيات، حيث أمن على اللجان المشتركة الخاصة بالإشراف على اختيار أصحاب المصلحة لوالي ولاية وسط دارفور، وأكد على تشكيل كل الآليات المرتبطة بتنفيذ مسار دارفور، خاصة فيما يتعلق بالمفوضية القومية للسلام.

وأضاف تقد أن الاجتماع أوصى بضرورة تشكيل لجنة مشتركة لقسمة السلطة في دارفور. كما أوصى بعقد اجتماع عاجل للجنة الوطنية العليا لمتابعة تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، لحسم كل القضايا المرتبطة بالتنفيذ في مسارات السلام المختلفة خاصةَ مسار دارفور.

السوداني