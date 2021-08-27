السودان يبحث الدعم الفني للامم المتحدة للانتخابات





بحث رئيس الحكومة د. عبدالله حمدوك ، مع رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في السودان ، فولكر بريتس ، الدعم الفني لمنظمة الامم المتحدة ، للانتخابات القادمة وصناعة الدستور .

وقال المستشار السياسي لرئيس الحكومة ، ياسر سيعد عرمان ، في تصريح صحفي ، إن حمدوك وبريتس ناقشا مشاركة السودان في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المزمع عقدها في شهر سبتمبر المقبل، واهتمام الأمين العام للأمم المتحدة بالمشاركة في فاعلية جانبيه متعلقة بالسودان أثناء انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد عرمان تطرق اللقاء للاهتمام العالمي خاصة من أوروبا للاستثمار في السودان.

وأضاف عرمان :” من أهم المواضيع التي تمت مناقشتها مسألة الدعم الفني من الأمم المتحدة فيما يتعلق بالانتخابات القادمة في السودان وعملية صناعة الدستور”.

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