انطوني غارزيتو يؤكد العمل الجاد لتحقيق الغايات





اكد المعد البدني بالمريخ انطوني غارزيتو سريان اعداد الفريق بالشكل المطلوب مشيرا الى ان الرؤية الموضوعة من الجهاز الفني تمضي على قدم وساق من اجل تحضير الفريق بشكل مثالي للمباراة القادمة امام الاكسبريس الاوغندي لافتا النظر الى ان الجهاز الفني يعمل مع جميع اللاعبين الموجودين بالفريق من اجل تجهيزهم بصورة مثلي وحتى يكونوا في كامل الجاهزية الفنية والبدنية للمباريات القادمة، واوضح المعد البدني للفرقة الحمراء بانهم يقومون بمجهود كبير من اجل تحقيق افضل النتائج الممكنة خلال الفترة القادمة لافتا ان العمل ليس سهل والخطط الموضوعة تحتاج الى جهد فني وتخطيط وتنفيذ دقيق للوصول الى المطلوب.

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