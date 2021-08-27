المفاجآت مستمرة.. رسمياً الدون كريستيانو رونالدو يعود إلى مانشستر يونايتد





أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اتفاقه مع اللاعب البرتغالي الشهير كريستيانو رونالدو، وفاجأ المان يونايتد أنصاره بالاعلان الرسمي عن الصفقة من خلال رسالة اكد فيها “يسعد مانشستر يونايتد أن يؤكد أن النادي توصل إلى اتفاق مع يوفنتوس بشأن انتقال كريستيانو رونالدو، بعد الموافقة على الشروط الشخصية والحصول على التأشيرة وتخطي الفحوص الطبية”.

وفاز كريستيانو، الحائز على جائزة الكرة الذهبية خمس مرات، حتى الآن بأكثر من 30 لقبًا خلال مسيرته، بما في ذلك خمسة ألقاب من بطولة دوري أبطال أوروبا، وأربعة ألقاب لكأس العالم للأندية، وسبعة ألقاب دوري في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا، وبطل أوروبا مع منتخب بلاده البرتغال.

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