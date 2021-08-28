السودان: ازالة التمكين تدون بلاغات ضد عدد من منسوبيها





كشف مصدر مطلع في لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو لـ “دارفور24” أن اللجنة شرعت في فتح بلاغات ضد (8) أفراد وردت أسمائهم في خطاب صادر من جهاز المخابرات للنائب العام، يتهمهم فيه بتنفيذ عملية ابتزاز ضد شركة صينية ملفها في لجنة التفكيك.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي الخميس، خطابا مسربا بتاريخ مارس، معنون من جهاز المخابرات إلى النائب العام، يسرد فيه شكوى شركة صينية من تعرضها لعملية ابتزاز بواسطة أعضاء من لجنة التفكيك، وأشار الخطاب إلى تسلم بعض الأعضاء آلاف الدولارات مقابل تسوية ملف الشركة في اللجنة.

وقالت لجنة التفكيك في بيان صدر الجمعة إن معلومات وصلت للجنة في وقت سابق حول هذه العملية، وعلى إثرها استدعت اللجنة إدارة الشركة الصينية واستفسرتها مرارا عما إن كانت تعرضت لابتزاز، لكن الشركة أنكرت تماما، رغم تعهدات اللجنة بالحماية بحسب البيان.

وقال مصدر “دارفور24” إن الذين وردت أسمائهم في خطاب جهاز المخابرات لا علاقة لهم باللجنة باستثناء إسمين فقط.

الخرطوم: دارفور24