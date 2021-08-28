بالفيديو: إستقبال الفنانة إيمان بت أم روابة بإحدي قري شندي شاهد ماذا قدموا لها وأثار دهشة الأسافير





نشرت الفنانة إيمان بت أم روابة مقطع فيديو على صفحتها بموقع (فيسبوك) أثناء زيارتها لاحدي قري شندي لإحياء حفل زواج. وبحسب ماشاهدت محررة (كوش نيوز) فقد حظت بت أم روابة باستقبال حافي من قبل سكان شندي عامة وأصحاب الحفل بصفة خاصة فرحا واعجابا بها بجانب تشريفها لهم لإحياء الحفل. رواد مواقع التواصل أبدو استغرابهم من الطريقة التي تم بها استقبال بت أم روابة خاصة عندما أعطاها رجل سلاحه تعبيرا عن فرحه بقدمومها ،فيما أستقبلها أخرون بالتحايا الحارة الي حين وصولها لمكان الحفل وهم يلتقطون لها بعض الصور من أجل الزكري.

نصرة عبدالله

الخرطوم:(كوش نيوز )