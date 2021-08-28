مانشستر سيتي يُهين ارسنال بخماسية نظيفة





سحق مانشستر سيتي، ضيفه ارسنال، بخماسية دون رد، السبت، في افتتاح الجولة الثالثة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز ورفع مانشستر سيتي، رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة مؤقتًا، فيما تلقى آرسنال، هزيمته الثالثة على التوالي ليقبع في قاع الترتيب. سيطر اليأس على جماهير آرسنال، خلال مباراة فريقهم أمام مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد. ونجح مانشستر سيتي في فرض سيطرته التامة على مجريات الأمور مبكرًا أمام آرسنال. وتقدم أصحاب الأرض، عبر جوندوجان في الدقيقة (7)، وأضاف فيران توريس الهدف الثاني في الدقيقة (12)، وقتل جابريل جيسوس المباراة بإضافة الهدف الثالث في الدقيقة (43). وشارك رودريجو، في مهرجان الأهداف بإضافة الرابع في الدقيقة (53) قبل أن يحرز فيران توريس الهدف الخامس في الدقيقة (85). وتزايدت معاناة آرسنال بعد تعرض جرانيت تشاكا، للطرد بعد تدخله العنيف على جواو كانسيلو في الدقيقة 35، وهي اللقطة التي تسببت في مغادرة بعض جماهير الضيوف، ملعب المباراة. أما باقي الجماهير التي أكملت اللقاء، لم تجد أي حيلة في التعامل مع هيمنة مانشستر سيتي، سوى الاحتفال بالهدف الرابع الذي سكن شباك فريقها، في سخرية من المستوى الباهت للمدفعجية. وبعد نهاية المباراة اعتذر لاعبو آرسنال ومدربهم ميكيل أرتيتا للجماهير الحاضرة داخل الملعب بعد الهزيمة المذلة، لتقابلهم الجماهير بالتصفيق.

الخرطوم ( كوش نيوز)