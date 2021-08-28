“هل انضم مبابي للريال؟”.. هكذا رد أنشيلوتي على السؤال الصعب





تعامل المدير الفني لريال مدريد الإسباني كارلو أنشيلوتي بتحفظ شديد، الجمعة، مع أسئلة الصحفيين بشأن احتمال التعاقد مع الدولي الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي قبل انتهاء فترة الانتقالات الجارية. والخميس ذكرت صحيفة “ليكيب” الرياضية الفرنسية أن ريال مدريد رفع عرضه إلى 180 مليون يورو للحصول على خدمات مبابي، بعد أن رفض باريس سان جرمان عرضا سابقا من النادي بقيمة 160 مليون يورو. وربطت تكهنات لفترة طويلة مبابي (22 عاما) الذي انضم إلى باريس سان جرمان معارا من موناكو في بادئ الأمر في 2017، باحتمال الانتقال إلى الفريق الملكي، علما أن عقده مع سان جرمان ينتهي صيف 2022. وزادت التكهنات بعد انضمام ليونيل ميسي إلى سان جرمان من برشلونة في وقت سابق هذا الشهر. وقال أنشيلوتي مازحا (بحسب سكاي نيوز) ردا على سؤال بشأن مبابي خلال مؤتمر صحفي قبل مواجهة ريال بيتيس، السبت: “إنه سؤال غريب لم أكن أتوقعه. النادي يتعامل مع هذه الأمور. أتفهم أنها تثير الاهتمام لكن لا يمكنني قول المزيد. مبابي لاعب رائع وهذه هي الحقيقة. لكني أركز على لاعبي فريقي”. وتابع المدرب الإيطالي المخضرم: “أملك تشكيلة رائعة ويمكننا منافسة أي فريق في العالم”. كما رفض أنشيلوتي التعليق على سعر مبابي، قائلا إنه لا يكترث لأي شيء خارج الملعب، وأضاف: “أتحدث إلى اللاعبين فقط عن العمل والتدريبات. لا نتحدث عما يجري في سوق الانتقالات”. وسيلعب ريال مدريد مع بيتيس في آخر مباراة قبل فترة التوقف الدولي، بعد أن حصل على 4 نقاط من مباراتين حتى الآن، جمعها من تعادل وفوز.

الخرطوم (كوش نيوز)