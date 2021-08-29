السودان..انفراجة في أزمة الجوازات





أعلن رئيس هيئة الجوازات والسجّل المدني شرف الدين بشير عن انفراج أزمة الجوازات بجميع المجمّعات.

وقال رئيس هيئة الجوازات والسجّل المدني شرف الدين بشير بحسب المكتب الصحفي للشرطة، الأحد، إنّ الجهود والتنسيق المشترك بين وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة مع وزارة المالية الاتحادية أسفر عن انتظام عملية استلام الدفعة الجديدة من الجوازات.

وأضاف” العمل بدأ في جميع المصانع بطاقة قصوى صباحًا ومساءً لاستخراج جميع الجوازات التي اكتملت إجراءاتها والموجودة بأجهزة المصانع”.

وأردف” خلال فترة أسبوعين سيتمّ تسليم جميع الجوازات المتأخرة للمواطنين، ولقد تمّ تأمين دفعات الجوازات الجديدة للعام القادم من خلال فتح الاعتمادات المالية الخاصة بها وسيتم استلامها بانتظامٍ”.

باج نيوز