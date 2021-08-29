الزي العسكري اللبناني يضع محمد رمضان أمام النائب العام المصري





تقدم محامي مصري ببلاغ إلى النائب العام ضد الفنان محمد رمضان، بعد أزمة حصوله على الدكتوراه من لبنان، وارتدائه الزي العسكري اللبناني من دون إذن.

وقال المحامي المصري أيمن محفوظ، في بلاغه، إن “الفنان محمد رمضان يثير العديد من المشاكل التي قد تصل إلى حد الجرائم في أغلب الأحيان للبحث عن جنون الشهرة والتريند”، مشيرا إلى أن “رمضان ادّعى أن وزير الثقافة اللبناني ونقيب الممثلين في لبنان منحاه شهادة دكتوراه فخرية برعاية دولة ألمانيا، وهذا الأمر الذي نفت صحته الأطراف كافة وتعجبت من تصرف رمضان”.

وأضاف: “محمد رمضان ارتدى زيا عسكريا لبنانيا وأجرى مراسيم رسمية من دون أن يكون له الحق بذلك، وبلا إذن رئيس الجمهورية، إضافة إلى تعمده خسارة مصر أحد أهم أسلحتها الدولية وهي القوة الناعمة جراء هذا التصرف المرفوض أخلاقيا، إن لم يكن قد يخلق أزمة دبلوماسية لمصر”.

وطالب المحامي في نهاية بلاغه، بفتح تحقيق موسع وتفعيل مواد الاتهام في هذا الأمر وإحالة رمضان للمحاكمة الجنائية ومتابعة تحقيقات نقابة الموسيقيين لتوقيع العقوبة الإدارية المناسبة ضده واتخاذ اللازم قانونا.

وكان الفنان المصري، محمد رمضان، زار النصب التذكاري لشهداء مرفأ بيروت، يوم الجمعة الماضي. ونشر عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام”، مقطع فيديو يظهر فيه مرتديا الزي الخاص بالدفاع المدني اللبناني، وهو يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء مرفأ بيروت من الدفاع المدني اللبناني، مرفقا بأغنية “فدائي” للفنان المصري الراحل، عبدالحليم حافظ.

جاء ذلك بعد يوم من إثارة الجدل حول حصوله على الدكتوراه الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي خلال تكريمه في لبنان، ونشر على حسابه الرسمي في “فيسبوك” صورا له أثناء تكريمه بالمركز الثقافي الألماني في لبنان.

إلا أن الجهة المانحة شهادة الدكتوراه الفخرية، أصدرت قرارا، أمس الجمعة، بسحبها منه. وبرر المركز الثقافي الألماني الدولي في لبنان قراره بسبب قضية الطيار الراحل، أشرف أبو اليسر، مع محمد رمضان، التي كانت محل اهتمام وسائل الإعلام، وكذلك واقعة التقاط مطرب وممثل صهيوني صورة تذكارية مع الممثل المصري، والتي بسببها طالته اتهامات بالتطبيع مع إسرائيل.

سبوتنيك