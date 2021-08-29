للمرة الأولى فى التاريخ.. توتنهام يتصدر الدوري الإنجليزي وآرسنال الأخير





شهدت منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز حدثا فريدا للمرة الأولى في تاريخ المسابقة، وذلك عقب تربع توتنهام على صدارة جدول ترتيب البريميرليج بعد انتصاره على ضيفه واتفورد بهدف دون رد المباراة التى جمعتهما على ملعب “توتنهام هوتسبر”. وذكرت شبكة “أوبتا” المتخصصة في الإحصائيات والأرقام القياسية، أنه للمرة الأولى في تاريخ الدوري الإنجليزي ينهى توتنهام اليوم في صدارة ترتيب البريميرليج وفى نفس الوقت ينهى أرسنال اليوم في المركز الأخير. وانفرد توتنهام(بحسب اليوم السابع) بصدارة الدورى الإنجليزي الممتاز مبكراً بعدما تغلب على ضيفه واتفورد بنتيجة 1-0، حيث يأتي في المركز الأول برصيد 9 نقاط متفوقا على وست هام وتشيلسي وليفربول وايفرتون ولكل منهم 7 نقاط من 3 مباريات، ليكون توتنهام فى المقدمة بفارق نقطتين. وقفز توتنهام 5 مراكز مرة واحدة حيث كان في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل المواجهة. في المقابل، تذيل آرسنال الترتيب بعد إنطلاقة تعد الأسوء في تاريخه بالدوري الإنجليزي، حيث تلقى 3 هزائم علي التوالي في مسابقة البريميرليج، ويتذيل مؤخرة جدول الترتيب بدون أي رصيد من النقاط أو تسجيل أي هدف. وسقط أرسنال بخماسية نظيفة أمام نظيره مانشستر سيتى، فى المباراة التي جمعتهما السبت، فى قمة الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإنجليزي، على ملعب “الاتحاد”.

الخرطوم (كوش نيوز)