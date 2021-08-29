الهلال يواصل تدريباته بملعب دار الرياضة





يوالي فريق كرة القدم الأول بنادي الهلال تدريباته التحضيرية بملعب دار الرياضة في أمدرمان تأهبا لقادم المواجهات المحلية في بطولة الدوري الممتاز وكذلك لمواجهة فريق فاسيل الاثيزبي مرحلة التمهيدي لمسابقة دوري ابطال إفريقيا، ومن المرجح أن يعمل الجهاز الفني للهلال على تكثيف الجرعات البدنية والفنية للاعبين في غياب العناصر الدولية. هذا ويتوقع وفق صحيفة السوداني أن يكون قد وصل للبلاد في الساعات الأولى من فجر اليوم المدرب البرتغالي ريكاردو ومحلل الأداء فيما ينتظر أن يلتحق بهم مدرب الأحمال بعد نهاية الإجازة الممنوحة لهم من جانب مجلس إدارة نادي الهلال.

الخرطوم (كوش نيوز)