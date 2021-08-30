وزير الطاقة: إيرادات شركة الكهرباء تُور لـ”المركزي”





أكّد وزير الطاقة والنفط جادين علي عبيد، أنّ إيرادات الشركة القابضة للكهرباء يتم توريدها في حساب بنك السودان المركزي مُباشرةً.

وقال جادين لـ(الصيحة)، إنّ الشركة ليست جهة إيرادية وتملك إدارة خاصّة بها، مؤكداً أنّ الشركة القابضة لا تملك أيِّ فائض من الأموال، وأن التكاليف تستوعب كل إيرداتها مِمّا يَحُول دُون ذهاب تلك الإيرادات إلى خزينة حكومة السودان مُباشرةً، ووصف العائد من قطاع الكهرباء في السودان بالضعيف على مستوى القارة الأفريقية، مشيراً إلى أنّ ما يتم تحصيله من إيرادات لا يتجاوز المصروفات، وأضَافَ: على وزارة المالية أن تتدخّل لتغطية تكاليف الوقود في قطاع الكهرباء.

الخرطوم ـــ رشا التوم

صحيفة الصيحة